Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 22:25
 

Воспитанник "Кайрата" остался без клуба

  Комментарии

Поделиться
Воспитанник "Кайрата" остался без клуба Вячеслав Швырев. ©ФК "Актобе"

Футбольный клуб "Актобе" объявил об уходе 25-летнего казахстанского нападающего Вячеслава Швырева, передают Vesti.kz.

Поделиться

Футбольный клуб "Актобе" объявил об уходе 25-летнего казахстанского нападающего Вячеслава Швырева, передают Vesti.kz.

Отмечается, что стороны расстались по взаимному согласию.

Форвард присоединился к "красно-белым" в прошлом сезоне, сыграв десять матчей во всех турнирах.

Швырёв является воспитанником алматинского "Кайрата". В его карьере также были шымкентский "Ордабасы" и уральский "Акжайык". 

В разное время привлекался в сборные Казахстана до 17 и 21 года.

Ранее стало известно, что самый популярный клуб Казахстана решил не менять тренера.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Турция   •   Контрольная игра, мужчины
18 января   •   не начат
Актобе
Актобе
(Актобе)
- : -
Баник Ос
Баник Ос
(Острава)
Кто победит в основное время?
Актобе
Ничья
Баник Ос
Проголосовало 36 человек

Реклама

Живи спортом!