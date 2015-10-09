Воспитанник "Кайрата" остался без клуба

Футбольный клуб "Актобе" объявил об уходе 25-летнего казахстанского нападающего Вячеслава Швырева, передают Vesti.kz.

Отмечается, что стороны расстались по взаимному согласию.

Форвард присоединился к "красно-белым" в прошлом сезоне, сыграв десять матчей во всех турнирах.

Швырёв является воспитанником алматинского "Кайрата". В его карьере также были шымкентский "Ордабасы" и уральский "Акжайык".

В разное время привлекался в сборные Казахстана до 17 и 21 года.

Ранее стало известно, что самый популярный клуб Казахстана решил не менять тренера.

