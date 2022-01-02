"Вопрос с инфраструктурой решим в течение трех лет". Руководитель "Астаны" - о долгах и строительстве стадиона

Закрыт ли долг перед Романом Григорчуком, что помешало построить базу и какие инфрастрктурные объекты будут возведены в ближайшие годы. На эти вопросы в интервью YouTube-каналу "Есен Елеукен" ответил генеральный директор "Астаны" Тастанбек Есентаев.

Руководитель столичного клуба заявил, что сейчас ничто не мешает клубу заниматься формированием команды.

"Да, долгов было много. В прессе даже назывались конкретные цифры, где говорилось о 4,2 миллиарда тенге. Все долги перед игроками, начиная с 2016 года и по сегодняшний день, уже полностью погашены. В клубе широко обсуждалось решение ФИФА, так как на тот момент даже поднимался вопрос о закрытии клуба и необходимости строительства полноценной базы. Проанализировав все имеющиеся варианты с учетом спортивных достижений и успехов клуба, приняли решение во что бы то ни стало погасить всю имевшуюся задолженность. Часть ее мы оплатили за счет доходов "Астаны".

Говоря конкретно, в тот год клубная казна пополнилась на 750 тысяч евро, или более 300 миллионов тенге. Помимо этого, благодаря фонду туризма и спорта, мы смогли выплатить долги десяти игрокам по зарплате. Да, Григорчук зарабатывал у нас неприлично много, но и перед ним мы также чисты. Уже есть разрешение от ФИФА на регистрацию новых игроков, и сейчас мы занимаемся формированием обновленного костяка основной команды".

Также Есентаев рассказал, что "Астана" планирует построить стадион, и для этого уже нашлись инвесторы:

"Очень жаль, что за 12 лет мы так и не смогли построить полноценную базу. Много денег ушло не туда. Однако в то время уровень футбола в стране был низок, сейчас же он заметно вырос. Конечно, во многом помогло привлечение качественных легионеров. Скажу, что инвесторы готовы возвести нужную нам инфраструктуру на собственные средства, так сказать, дать нам взаймы с обязательством возврата.

При поддержке государства и акимата нам готовы выделить землю на три гектара, где мы хотим построить стадион. Средства на это уже выделены. Возле этого стадиона мы планируем построить крытый стадион и два маленьких поля, соответствующие всем принятым международным стандартам. Думаю, вопрос с инфраструктурой решим в течение трех лет", - сказал Есентаев.