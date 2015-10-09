Вернется в сборную Казахстана? Известны детали перехода Меркеля в "Женис"

Бывший полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель прибыл в расположение "Жениса" и может сыграть свой первый сезон в КПЛ в карьере. По информации корреспондента Vesti.kz, хавбек также не прочь вернуться в национальную команду.

Как известно, у Меркеля возникли проблемы с документами после матчей за сборную Казахстана весной 2019 года. Вскоре он не вызывался в национальную команду, хотя публично говорил о том, что никогда не отказывался от выступлений за команду.

Переход в "Женис" может вернуть Александра в сборную. По информации источника знакомого с ситуацией, в этом заинтересован как сам Меркель, так и клуб. Для "Жениса" - это важно не только с точки зрения имиджа, но и в контексте лимита на легионеров: на сезон Александра постараются заявить как казахстанца.

Ранее "Женис" продлил контракт с другим опытным полузащитником Исламбеком Куатом, но не смог сохранить открытие прошлого сезона Динмухамеда Карамана, который близок к переходу в "Астану".

Напомним, Меркель родился в Алматы, где прожил до шести лет, после чего переехал с родителями в Германию. За свою карьеру поиграл за итальянские "Милан", "Дженоа", "Удинезе" и "Пизу", английский "Уотфорд", швейцарский "Грассхоппер", немецкий "Бохум", австрийскую "Адмиру", нидерландский "Хераклес", саудовский "Аль-Файсали" и турецкий "Газиантеп".

Последним клубом хавбека был клуб из ОАЭ "Легентус". С 2015 Меркель вызывался в сборную Казахстана и успел провести три матча.

