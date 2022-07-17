Экс-тренер "Кайрата" Владимир Вайсс охарактеризовал стиль игры другого бывшего наставника алматинцев Курбана Бердыева. Его слова приводит "Чемпионат".

– Вы работали в "Кайрате" с очень интересным президентом Боранбаевым, тоже Кайратом. Так вот, Курбан Бердыев разошелся с ним во взглядах на футбол. С его слов, Боранбаев настаивал на "игре против мяча", а не с мячом, в некоем стиле Рангника. Вы с таким сталкивались?

– Нет. И я не помню, чтобы Курбан играл в прессинг, он всегда строил закрытый футбол. Да, у него был хороший контроль мяча, но на первом плане все равно стояли оборона и контратаки. Его необычная на тот момент система с пятью защитниками заработала в "Рубине", дала результат. Это очень умный, опытный тренер. Быть может, что-то поменялось в плане футбольного мировоззрения.

Бердыев возглавлял "Кайрат" с сентября 2021 года по июнь 2022-го. За этот период алматинский клуб впервые выступил в групповой стадии еврокубков и выиграл Кубок Казахстана.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29 2 Астана 15 8 3 4 33-16 27 3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 14 3 7 4 11-14 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт