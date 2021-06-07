61-летний казахстанский специалист Вахид Масудов возглавил ФК "Актобе". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Официально: Вахид Масудов - главный тренер ФК "Актобе". Стороны официально подписали трудовой договор", - говорится в заявлении команды.

Напомним, накануне стало известно, что Масудов покинул пост главного тренера "Махтаарала". 5 мая "Актобе" объявил о расторжении контракта с белорусским специалистом Алексеем Багой.

"Красно-белые" располагаются на 11-м месте в турнирной таблице КПЛ, набрав 13 очков после 14 туров.

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