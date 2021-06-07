Вахид Масудов возглавил "Актобе"

Клуб сделал заявление.

Вахид Масудов. Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:08

61-летний казахстанский специалист Вахид Масудов возглавил ФК "Актобе". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Официально: Вахид Масудов - главный тренер ФК "Актобе". Стороны официально подписали трудовой договор", - говорится в заявлении команды.

Напомним, накануне стало известно, что Масудов покинул пост главного тренера "Махтаарала". 5 мая "Актобе" объявил о расторжении контракта с белорусским специалистом Алексеем Багой. 

"Красно-белые" располагаются на 11-м месте в турнирной таблице КПЛ, набрав 13 очков после 14 туров. 

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Метки:
Актобе ФК Масудов Вахид КПЛ-2021


Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 17:08
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