Вагнер Лав и Алексей Шпилевский из "Кайрата" признаны лучшими в КПЛ в сезоне-2020

Портал Transfermarkt составил символическую сборную из лучших игроков премьер-лиги Казахстана сезона-2020, а также назвал лучшего игрока и тренера, сообщают Vesti.kz.

Так, среди футболистов сильнейшим назван бразильский нападающий "Кайрата" Вагнер Лав.

Среди наставников клубов лучшим выбран белорусский специалист Алексей Шпилевский, который привел алматинский клуб к первому "золоту" за 16 лет.

Сборная КПЛ-2020 выглядит следующим образом:

Вратарь: Марко Милошевич ("Каспий");

Защитники: Дино Миканович ("Кайрат"), Раде Дугалич ("Кайрат"), Темирлан Ерланов ("Тобол"), Гафуржан Суюмбаев ("Кайрат");

Полузащитники: Яцек Гуральский ("Кайрат"), Небойша Косович ("Кайрат");

Нападающие: Жоао Пауло ("Ордабасы"), Тигран Барсегян ("Астана"), Абат Аймбетов ("Кайрат"), Вагнер Лав ("Кайрат").