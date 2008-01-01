Вагнер Лав и Алексей Шпилевский из "Кайрата" признаны лучшими в КПЛ в сезоне-2020

Также названа символическая сборная премьер-лиги.

Вагнер Лав. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Портал Transfermarkt составил символическую сборную из лучших игроков премьер-лиги Казахстана сезона-2020, а также назвал лучшего игрока и тренера, сообщают Vesti.kz.

Так, среди футболистов сильнейшим назван бразильский нападающий "Кайрата" Вагнер Лав.

Среди наставников клубов лучшим выбран белорусский специалист Алексей Шпилевский, который привел алматинский клуб к первому "золоту" за 16 лет.

Сборная КПЛ-2020 выглядит следующим образом:
Вратарь: Марко Милошевич ("Каспий");
Защитники: Дино Миканович ("Кайрат"), Раде Дугалич ("Кайрат"), Темирлан Ерланов ("Тобол"), Гафуржан Суюмбаев ("Кайрат");
Полузащитники: Яцек Гуральский ("Кайрат"), Небойша Косович ("Кайрат");
Нападающие: Жоао Пауло ("Ордабасы"), Тигран Барсегян ("Астана"), Абат Аймбетов ("Кайрат"), Вагнер Лав ("Кайрат"). 

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Лав Вагнер КПЛ-2020 Кайрат ФК Бразилия Шпилевский Алексей
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