В "Тоболе" готовы к переговорам с экс-лидером сборной России

Генеральный директор "Тобола" Андрей Канчельскис, прокомментировал информацию о возможном переходе бывшего футболиста ЦСКА Алана Дзагоева в казахстанскую команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Прежний директор костанайского клуба Николай Панин заявлял об интересе к Дзагоеву и Артеме Дзюбе.
"Дзагоева мы даже не рассматривали. У нас весь состав укомплектован, поэтому мы не думали о таком усилении. Да и предложений подобных не поступало. Но если наш главный тренер заинтересуется, то почему бы нам не связаться с Дзагоевым, тогда можно и рассмотреть. Я не занимаюсь постановкой игры в этом клубе — решает тренер", - сказал Канчельскис в интервью Sport 24.
В минувшем сезоне Дзагоев, выступавший ранее за ЦСКА, играл за "Рубин". В составе сборной России экс-игрок "армейцев" провел 58 матчей, забив девять голов.
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