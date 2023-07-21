В "Тоболе" готовы к переговорам с экс-лидером сборной России

Генеральный директор "Тобола" Андрей Канчельскис, прокомментировал информацию о возможном переходе бывшего футболиста ЦСКА Алана Дзагоева в казахстанскую команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Прежний директор костанайского клуба Николай Панин заявлял об интересе к Дзагоеву и Артеме Дзюбе.

"Дзагоева мы даже не рассматривали. У нас весь состав укомплектован, поэтому мы не думали о таком усилении. Да и предложений подобных не поступало. Но если наш главный тренер заинтересуется, то почему бы нам не связаться с Дзагоевым, тогда можно и рассмотреть. Я не занимаюсь постановкой игры в этом клубе — решает тренер", - сказал Канчельскис в интервью Sport 24.