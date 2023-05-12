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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Стало известно о переговорах казахстанского клуба с Дзюбой и Дзагоевым

Стало известно о переговорах казахстанского клуба с Дзюбой и Дзагоевым
©ФК "Локомотив"

Директор "Тобола" Николай Панин рассказал о несостоявшихся трансферах российских футболистов в костанайский клуб, сообщают Vesti.kz. Речь идет о полузащитнике Алане Дзагоеве и нападающем Артеме Дзюбе.

"Вели переговоры мы с Дзагоевым. Даже просили Зорана Тошича помочь, он же с ним в хороших отношениях... Но, естественно, одна проблема – заработные платы... Предлагали и Артема Дзюбу. Агент писал "давайте, возьмите". Я ему сказал, что по-моему, он не тот клуб выберет. У нас зарплаты такой нет!", - сказал Панин в интервью YouTube-каналу Shukir.

На данный момент Дзагоев выступает в первой лиге России за казанский "Рубин". В нынешнем розыгрыше полузащитник провел 17 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. С 2008 по 2022 год хавбек выступал за ЦСКА.

Дзюба в феврале перешел в "Локомотив". Форвард стал свободным агентом после расторжения контракта с турецкой "Аданой Демирспор" в ноябре 2022 года. За команду он провел пять матчей и забил один мяч.

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 9 7 0 2 13-9 21
2 Кызылжар 8 6 1 1 10-3 19
3 Ордабасы 8 5 2 1 20-8 17
4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17
5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15
6 Тобол 8 3 2 3 12-13 11
7 Атырау 8 3 2 3 8-14 11
8 Окжетпес 8 3 1 4 11-10 10
9 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10
10 Жетысу 8 3 1 4 7-11 10
11 Шахтер 8 2 2 4 10-12 8
12 Каспий 8 1 2 5 8-16 5
13 Аксу Пв 8 1 1 6 8-18 4
14 Мактаарал 9 1 0 8 5-14 3

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Метки:
Тобол ФК Футбольные трансферы КПЛ

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