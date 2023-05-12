Стало известно о переговорах казахстанского клуба с Дзюбой и Дзагоевым

Директор "Тобола" Николай Панин рассказал о несостоявшихся трансферах российских футболистов в костанайский клуб, сообщают Vesti.kz. Речь идет о полузащитнике Алане Дзагоеве и нападающем Артеме Дзюбе.
"Вели переговоры мы с Дзагоевым. Даже просили Зорана Тошича помочь, он же с ним в хороших отношениях... Но, естественно, одна проблема – заработные платы... Предлагали и Артема Дзюбу. Агент писал "давайте, возьмите". Я ему сказал, что по-моему, он не тот клуб выберет. У нас зарплаты такой нет!", - сказал Панин в интервью YouTube-каналу Shukir.
На данный момент Дзагоев выступает в первой лиге России за казанский "Рубин". В нынешнем розыгрыше полузащитник провел 17 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. С 2008 по 2022 год хавбек выступал за ЦСКА.
Дзюба в феврале перешел в "Локомотив". Форвард стал свободным агентом после расторжения контракта с турецкой "Аданой Демирспор" в ноябре 2022 года. За команду он провел пять матчей и забил один мяч.
Загрузка матч-центра...
Реклама