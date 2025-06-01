В сборную Казахстана вызван новый вратарь

Голкипер футбольного клуба "Женис" Динмухамед Жомарт временно присоединился к тренировочному лагерю национальной сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

Сборная начала подготовку к июньским матчам, однако не все игроки еще прибыли в расположение команды. В связи с этим тренерский штаб внес изменения в состав участников тренировочного процесса.

"Состав еще не укомплектован, игроки продолжают прибывать. До приезда основных вратарей к тренировкам подключен Динмухамед Жомарт", — отметили в пресс-службе сборной.

Ранее в состав сборной среди вратарей были вызваны Стас Покатилов, Александр Заруцкий, Бекхан Шайзада и Мухаммеджан Сейсен.

Сборная Казахстана проведёт два матча в ближайшее время , 5 июня — товарищеский матч с Беларусью в Минске, 9 июня — отборочный матч к чемпионату мира-2026 против Северной Македонии (в Астане)