"Елимай" просматривает двух игроков из Бразилии, которые могут усилить позиции опорного и атакующего полузащитника, передают Vesti.kz.

По информации Айдына Кожахмета семейский клуб просматривает хавбека Майкома Дэвида, ранее выступавшего за литовский "Джюгас".

Также в команде Андрея Карповича тренируется Альваро Тавареш - он имеет выступлений в Азербайджане, Грузии и Украине.

Отмечается, что у Майкома тот же агент, что и бразильского форварда Шины, который уже официально подписал контракт с "Елимаем".