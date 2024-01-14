В расположение "Елимая" прибыли бразильские игроки

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 19:30
©ФК "Львов"

"Елимай" просматривает двух игроков из Бразилии, которые могут усилить позиции опорного и атакующего полузащитника, передают Vesti.kz

По информации Айдына Кожахмета семейский клуб просматривает хавбека Майкома Дэвида, ранее выступавшего за литовский "Джюгас". 

Также в команде Андрея Карповича тренируется Альваро Тавареш - он имеет выступлений в Азербайджане, Грузии и Украине. 

Отмечается, что у Майкома тот же агент, что и бразильского форварда Шины, который уже официально подписал контракт с "Елимаем". 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Елимай ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ Бразилия

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:55
КПЛ
Экс-вратарь "Тобола" может перейти в "Рубин"
Вчера , 23:30
КПЛ
Шацкий попрощался с "Шахтером". Он находится на сборах "Актобе"
Вчера , 22:00
КПЛ
"Ротор" близок к трансферу казахстанского игрока
Вчера , 21:00
КПЛ
"Ордабасы" нацелился на иностранного вратаря
Вчера , 20:30
КПЛ
В России подтвердили трансфер игрока сборной Узбекистана в "Кайрат"
Вчера , 19:30
КПЛ
В расположение "Елимая" прибыли бразильские игроки
Вчера , 19:00
КПЛ
Стала известна сумма трансфера полузащитника "Кайрата" в российский клуб
Вчера , 18:01
КПЛ
Форвард сборной Казахстана присоединился к "Астане"
Вчера , 16:00
КПЛ
"Астана" перехватила африканского нападающего у клуба РПЛ
Вчера , 13:32
КПЛ
В Казахстане может появиться самый большой стадион
© 2008 - 2024 ТОО «EML»