В "Ордабасы" высказались о победе в матче КПЛ над "Атырау"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 10:38
©ФК "Ордабасы"

Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев прокомментировал победу над "Атырау" в 21-м туре КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу шымкентского клуба.

"Ордабасы" накануне обыграл "нефтяников" в домашнем матче со счетом 2:0.

"Сегодня была одна из самых тяжелых побед. Мы поздно собрались вместе, буквально накануне игры присоединились сборники. Я знаю, как ребятам было очень тяжело, проходил процесс акклиматизации. Выиграли сегодня в большей степени на морально-волевых качествах. Хочу поблагодарить своих футболистов в первую очередь за то, что они были едины и на поле, и ребята, которые были в резерве. В самый тяжелый момент наша скамейка фактически усилила давление и в концовке отодвинула игру от наших ворот. Нам удалось добиться очень важной домашней победы, мы давно не выигрывали дома, это немного довлело над нами в такой непростой период. Надеюсь, что команда будет стремиться к своей задаче максимум и хочется, чтобы мы достойно провели концовку чемпионата и борьбу за кубок. Мы верим в себя и будем стараться сделать все, чтобы быть успешными на двух фронтах", - заявил Седнев.

"Ордабасы" после этой победы вошел в топ-4 КПЛ.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42
2 Астана 20 11 4 5 43-19 37
3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35
4 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32
5 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30
6 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30
7 Каспий 21 9 2 10 22-29 29
8 Атырау 21 7 7 7 24-25 28
9 Аксу Ак 21 8 2 11 24-32 26
10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25
11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22
12 Туран 19 5 7 7 17-23 22
13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18
14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18

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Метки:
Ордабасы ФК Атырау ФК КПЛ

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