Украинский вратарь Никита Савченко находится на просмотре в футбольном клубе "Ордабасы". Об этом сообщает Kazakh_football_inside.

Последний клуб 24-летнего голкипера - финский "Яро" - из первого дивизиона.

В карьере Савченко также были армянский "Локомотив" и украинский "Авангард". Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 50 тысяч евро.

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"Ордабасы" финишировал на пятом месте в 2022 году. Первый тур нового сезона КПЛ намечен на 4-5 марта. Шымкентский клуб возьмет старт домашним матчем с актауским "Каспием".