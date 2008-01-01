В КПЛ выступили против расширения чемпионата

Главный тренер "Каспия" Срджан Благоевич высказался о возможном расширении казахстанской премьер-лиги до 14 команд. Его слова приводит KazFootball.kz.

- Честно говоря, я против расширения лиги. У меня был опыт с расширением лиги в Сербии, и я не увидел, чтобы оно принесло что-то хорошее. Напротив, качество лиги ухудшается. Через несколько месяцев выяснилось, что некоторые клубы могут не дожить до конца чемпионата. Я не вижу уважительной причины для такого шага, - сказал Благоевич.

Ранее появилась информация, что следующем сезоне КПЛ будет расширена до 14 команд. В свою очередь, председатель наблюдательного совета ФК "Кайрат" Кайрат Боранбаев выступил за увеличение числа участников до 16.