Виктор Кумыков, возглавлявший в прошедшем сезоне "Туран" в первой лиге, в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о лучшем игроке и бомбардире турнира Артеме Литоше.

Специалист, ранее работавший в тренерском штабе сборной Казахстана и многих клубах КПЛ, рассказал, будет ли тяжелым для игрока переход на уровень высшего дивизиона.

"Касаемо Литоша и его перспектив. Понятно, что по сравнению с первой лигой уровень в КПЛ гораздо выше и там ему будет в разы сложнее. Но у него хорошие данные, он очень настырный нападающий, с характером. Надо больше работать - тогда все получится!, - заявил российский специалист.

Напомним, что Литош в этом году стал лучшим бомбардиром первой лиги с 24 голами и помог вернуться "Шахтеру" в КПЛ.

Также воспитанник "Кайрата "отметился голами за молодежную сборную Казахстана в матчах против Англии и Ирландии и был включен в расширенную заявку сборной Казахстана на ноябрьские матчи Лиги наций.