В КПЛ-2022 произошла первая тренерская отставка

Туркестанский "Туран" объявил об уходе Владимира Газзаева с поста главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стороны расторгли контракт в связи со сложившимися семейными обстоятельствами у российского специалиста. Исполнять обязанности главного тренера будет Куаныш Кабдулов.

После трех матчей "Туран" под руководством Газзаева набрал очко и занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

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