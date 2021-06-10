В клубе РПЛ сделали заявление о будущем Абата Аймбетова

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко высказался о будущем в клубе казахстанского форварда Абата Аймбетова, выступающего за "Астану" на правах аренды.

"Абат до 3 июля в аренде. Решение будем принимать с тренерским штабом", - приводит слова Корниленко пресс-служба клуба.

По итогам сезона-2020/21 "Крылья Советов" заняли первое место в ФНЛ (второй по силе дивизион в России) и вышли в РПЛ.

Напомним, в прошлом году Аймбетов выступал за "Кайрат" и помог ему стать чемпионом страны. Зимой игрок был на просмотре в "Урале", но не подошел. Позже подписал контракт с "Крыльями Советов", а затем на правах аренды перешел в "Астану", за которую забил четыре гола и отдал один ассист в девяти матчах КПЛ.

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