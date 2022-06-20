В клубе КПЛ заявили о финансовых проблемах

©ФК "Туран"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 23:13

Главный тренер ФК "Туран" Куаныш Кабдулов разобрал игру 14-го тура КПЛ против "Акжайыка" и высказался о финансовых трудностях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Играли с трудным соперником, который всей командой играет ниже мяча, в оборонительный футбол, мы к этому готовились. Если в первом тайме получались быстрые выпады, во втором тайме мы чуть низко сели, но при этом все равно контролировали мяч. Конечно, были моменты, которые нужно было реализовывать. Несмотря на все трудности в нашем клубе, в плане финансов хочется поблагодарить футболистов, которые выкладываются на каждой тренировке и в матчах. Я думаю, что мы проанализируем эту игру, посмотрим все наши минусы, поработаем над ними, и, я думаю, что все должно быть нормально", - сказал Кабдулов. 

Напомним, что матч между "Тураном" и "Акжайыком" завершился вничью (1:1).

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 7 3 3 28-12 24
2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22
3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21
4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21
5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20
6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19
7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19
8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17
9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16
10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15
11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13
12 Туран 11 2 6 3 7-10 12
13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12
14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9

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Метки:
Туран ФК Акжайык ФК КПЛ

Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 23:13
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