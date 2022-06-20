В клубе КПЛ заявили о финансовых проблемах

Главный тренер ФК "Туран" Куаныш Кабдулов разобрал игру 14-го тура КПЛ против "Акжайыка" и высказался о финансовых трудностях, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Играли с трудным соперником, который всей командой играет ниже мяча, в оборонительный футбол, мы к этому готовились. Если в первом тайме получались быстрые выпады, во втором тайме мы чуть низко сели, но при этом все равно контролировали мяч. Конечно, были моменты, которые нужно было реализовывать. Несмотря на все трудности в нашем клубе, в плане финансов хочется поблагодарить футболистов, которые выкладываются на каждой тренировке и в матчах. Я думаю, что мы проанализируем эту игру, посмотрим все наши минусы, поработаем над ними, и, я думаю, что все должно быть нормально", - сказал Кабдулов.
Напомним, что матч между "Тураном" и "Акжайыком" завершился вничью (1:1).
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Астана
|13
|7
|3
|3
|28-12
|24
|2
|Каспий
|13
|7
|1
|5
|15-13
|22
|3
|Тараз
|13
|6
|3
|4
|17-12
|21
|4
|Тобол
|13
|6
|3
|4
|20-16
|21
|5
|Актобе
|12
|6
|2
|4
|13-14
|20
|6
|Атырау
|13
|5
|4
|4
|16-14
|19
|7
|Кайрат
|13
|5
|4
|4
|12-16
|19
|8
|Ордабасы
|12
|5
|2
|5
|17-14
|17
|9
|Шахтер
|12
|5
|1
|6
|17-16
|16
|10
|Кызыл-Жар
|13
|3
|6
|4
|14-16
|15
|11
|Аксу Ак
|11
|4
|1
|6
|10-15
|13
|12
|Туран
|11
|2
|6
|3
|7-10
|12
|13
|Акжайык
|12
|3
|3
|6
|5-11
|12
|14
|Махтаарал
|13
|2
|3
|8
|10-22
|9
Читайте Vesti.kz в@vestisport @vestikzsport
А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport