В клубе КПЛ сделали заявление о стадионе за 16 миллиардов

Туркестанский "Туран" опубликовал анонс ближайшего матча КПЛ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Туран" в рамках 20-го тура Премьер-лиги сыграет на своем поле с карагандинским "Шахтером". Встреча намечена на 14 сентября.

"Ты готов, Туркистан?", - гласит подпись к публикации в Instagram клуба.

На видео показан домашний стадион клуба "Туркестан Арена", на котором с прошлого года не проводились матчи. "Туран" принимал своих соперников в Шымкенте.

Напомним, стоимость возведения стадиона в Туркестане, который функционирует с 2021 года составила 16 723 241 778 тенге.