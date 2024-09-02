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В клубе КПЛ сделали заявление о стадионе за 16 миллиардов
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Туркестанский "Туран" опубликовал анонс ближайшего матча КПЛ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Туркестанский "Туран" опубликовал анонс ближайшего матча КПЛ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Туран" в рамках 20-го тура Премьер-лиги сыграет на своем поле с карагандинским "Шахтером". Встреча намечена на 14 сентября.
"Ты готов, Туркистан?", - гласит подпись к публикации в Instagram клуба.
На видео показан домашний стадион клуба "Туркестан Арена", на котором с прошлого года не проводились матчи. "Туран" принимал своих соперников в Шымкенте.
Напомним, стоимость возведения стадиона в Туркестане, который функционирует с 2021 года составила 16 723 241 778 тенге.
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|18
|9
|5
|4
|27-16
|32
|2
|Актобе
|18
|8
|7
|3
|29-19
|31
|3
|Елимай
|18
|8
|7
|3
|30-22
|31
|4
|Ордабасы
|16
|8
|6
|2
|26-14
|30
|5
|Кайсар
|17
|6
|7
|4
|18-19
|25
|6
|Тобол
|16
|6
|6
|4
|23-17
|24
|7
|Атырау
|16
|5
|8
|3
|16-11
|23
|8
|Астана
|14
|6
|3
|5
|15-12
|21
|9
|Жетысу
|18
|4
|8
|6
|14-20
|20
|10
|Кызылжар
|17
|5
|4
|8
|17-17
|19
|11
|Туран
|15
|3
|4
|8
|11-22
|13
|12
|Женис
|16
|2
|4
|10
|9-25
|10
|13
|Шахтер
|17
|2
|3
|12
|7-28
|9
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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