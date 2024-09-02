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КПЛ
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В клубе КПЛ сделали заявление о стадионе за 16 миллиардов

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В клубе КПЛ сделали заявление о стадионе за 16 миллиардов ©skcn.kz

Туркестанский "Туран" опубликовал анонс ближайшего матча КПЛ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Туркестанский "Туран" опубликовал анонс ближайшего матча КПЛ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Туран" в рамках 20-го тура Премьер-лиги сыграет на своем поле с карагандинским "Шахтером". Встреча намечена на 14 сентября.

"Ты готов, Туркистан?", - гласит подпись к публикации в Instagram клуба.

На видео показан домашний стадион клуба "Туркестан Арена", на котором с прошлого года не проводились матчи. "Туран" принимал своих соперников в Шымкенте. 

Напомним, стоимость возведения стадиона в Туркестане, который функционирует с 2021 года составила 16 723 241 778 тенге.


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 18 9 5 4 27-16 32
2 Актобе 18 8 7 3 29-19 31
3 Елимай 18 8 7 3 30-22 31
4 Ордабасы 16 8 6 2 26-14 30
5 Кайсар 17 6 7 4 18-19 25
6 Тобол 16 6 6 4 23-17 24
7 Атырау 16 5 8 3 16-11 23
8 Астана 14 6 3 5 15-12 21
9 Жетысу 18 4 8 6 14-20 20
10 Кызылжар 17 5 4 8 17-17 19
11 Туран 15 3 4 8 11-22 13
12 Женис 16 2 4 10 9-25 10
13 Шахтер 17 2 3 12 7-28 9
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Туран ФК КПЛ Шахтер ФК Футбол

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