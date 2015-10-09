Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Вчера 21:45
 

В клубе КПЛ произошли изменения после смены тренера

  Комментарии

Поделиться
В клубе КПЛ произошли изменения после смены тренера ©ФК "Кайсар"

В руководстве футбольного клуба "Кайсар" произошли кадровые изменения, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу кызылординцев.

Поделиться

В руководстве футбольного клуба "Кайсар" произошли кадровые изменения, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу кызылординцев.

Максат Байжанов покинул пост спортивного директора. Отмечается, что за последние три года он внёс значительный вклад в возрождение клуба, став ключевым звеном в формировании команды и создании системной работы.

Руководство "Кайсара" предложило Байжанову остаться в структуре клуба и выразило желание продолжить совместную работу. Это стало знаком большого уважения к его опыту, знаниям и личным качествам.

Напомним, ранее в "Кайсаре" также сменился главный тренер: на место россиянина Виктора Кумыкова пришёл казахстанец Андрей Ферапонтов.

"Кайсар" занял 11-е место в КПЛ-2025.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Хетафе   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 ноября 22:30   •   не начат
Хетафе
Хетафе
(Хетафе)
- : -
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Хетафе
Ничья
Атлетико М
Проголосовало 37 человек

Реклама

Живи спортом!