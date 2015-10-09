В клубе КПЛ произошли изменения после смены тренера

В руководстве футбольного клуба "Кайсар" произошли кадровые изменения, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу кызылординцев.

Максат Байжанов покинул пост спортивного директора. Отмечается, что за последние три года он внёс значительный вклад в возрождение клуба, став ключевым звеном в формировании команды и создании системной работы.

Руководство "Кайсара" предложило Байжанову остаться в структуре клуба и выразило желание продолжить совместную работу. Это стало знаком большого уважения к его опыту, знаниям и личным качествам.

Напомним, ранее в "Кайсаре" также сменился главный тренер: на место россиянина Виктора Кумыкова пришёл казахстанец Андрей Ферапонтов.

"Кайсар" занял 11-е место в КПЛ-2025.