В казахстанском клубе образовались многомиллионные долги

Футбольный клуб "Каспий" (Актау) задолжал футболистам и тренера 25 миллионов тенге, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на управление спорта и физической культуры Мангистауской области.

Клуб обязуется погасить свой долг перед тренерским штабом и футболистами до конца мая. Изначально сумма задолженности по заработной плате составляла 43 069 000 тенге в апреле, однако на данный момент эта сумма сократилась до 25 миллионов тенге.

Также было подтверждено, что ремонт искусственного покрытия поля стадиона "Жас Канат" согласован с соответствующими органами. На обслуживание здания и прилегающего стадиона спортивного комплекса, включая оплату технического персонала, в 2021 году было выделено 40 587 000 тенге из областного бюджета, а в 2022 году – 49 753 000 тенге.

Футболисты "Астаны" столкнулись с задержкой зарплаты за последние месяцы

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22 2 Астана 10 7 1 2 13-9 22 3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20 4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18 5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17 6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14 7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13 8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11 9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11 10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10 11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8 12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8 13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4 14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →