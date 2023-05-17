В казахстанском клубе образовались многомиллионные долги

Футбольный клуб "Каспий" (Актау) задолжал футболистам и тренера 25 миллионов тенге, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на управление спорта и физической культуры Мангистауской области.
Клуб обязуется погасить свой долг перед тренерским штабом и футболистами до конца мая. Изначально сумма задолженности по заработной плате составляла 43 069 000 тенге в апреле, однако на данный момент эта сумма сократилась до 25 миллионов тенге.
Также было подтверждено, что ремонт искусственного покрытия поля стадиона "Жас Канат" согласован с соответствующими органами. На обслуживание здания и прилегающего стадиона спортивного комплекса, включая оплату технического персонала, в 2021 году было выделено 40 587 000 тенге из областного бюджета, а в 2022 году – 49 753 000 тенге.
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