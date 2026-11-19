В казахстанском футболе появится ещё один частный клуб, передают Vesti.kz.

По информации AmanVIBE, футбольный клуб "Жетысу" передадут частному инвестору.

Отмечается, что в качестве потенциального инвестора рассматривалась одна из сингапурских компаний. По итогам предварительных переговоров стороны договорились заключить соглашение с её местным представительством в Казахстане.

Ожидается, что в ближайшее время стороны подпишут соответствующий меморандум. Согласно достигнутым договорённостям, мужской футбольный клуб "Жетысу" полностью перейдёт под управление инвестора. При этом финансирование женской команды и детско-юношеского футбола останется за акиматом.

Напомним, что "Жетысу" финишировал на предпоследнем, 15-м месте в таблице КПЛ-2026 и вылетел в первую лигу.