"В Казахстан я всегда могу вернуться". Главный талант "Актобе" уедет в РПЛ?

Нападающий "Актобе" Максим Самородов остается едва ли не самым востребованным казахстанским игроком из КПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, насколько объемный круг претендентов на футболиста и почему он, с высокой вероятностью, покинет западно-казахстанский клуб.

На днях российское издание "Спорт-Экспресс" сообщило об интересе к Максиму со стороны "Оренбурга" из РПЛ и кипрского "Ариса". Но в действительности за Самородовым смотрят гораздо больше клубов.

Как вы помните, еще в прошлом году по главному таланту "Актобе" приходил оффер от "Ахмата", который был отклонен казахстанским клубом. За год интерес к Самородову не исчез, а, наоборот, возрос.

Максим за это время сверкнул в сборной Казахстана (забил Словении), мощно стартовал в КПЛ-2023, а недавно оформил первый гол в еврокубках (поразил ворота грузинского "Торпедо").

После матчей за сборную в марте за Магомед Адиев говорил о том, что интерес к казахстанским игрокам в РПЛ существует и это в том числе касалось Самородова:

"Сейчас есть несколько молодых ребят, которые уже дебютировали за сборную. В РПЛ о них уже немного собирают информацию и интересуются. Смогут ли они быть конкурентоспособными в РПЛ, сложно сказать. Считаю, футболиста сперва надо в эту среду окунуть и посмотреть, как он будет там развиваться. Понятно, что им еще надо добавлять, хотя определенными характеристиками и неплохим потенциалом они обладают"

В этом году предметный интерес к Максиму был от "Ростова" и это достаточно привлекательный вариант для игрока. Тут и пример Бахтиера Зайнутдинова (играл за ростовчан до перехода в ЦСКА), плюс клуб доверяющий молодым и нацеленный на дальнейшую перепродажу, а также тренер Валерий Карпин, умеющий развивать игроков.

Источник знакомый с ситуацией сообщал нам, что в РПЛ о Самородове выясняли информацию практически все клубы из верхней восьмерки. Поэтому, тот же "Оренбург" на данный момент нельзя назвать очевидным приоритетом для игрока.

Сам Максим в интервью Vesti.kz в июне говорил нам о своем потенциальном отъезде следующее:

"Был звонок из России, но мне не говорили клуб, просто сказали, что есть вариант. Чемпионат России - это тоже шаг вперед. Я хочу попробовать, потому что в Казахстан я всегда могу вернуться, а шанс зарубежом - не знаю, будет ли их много. Считаю, что нужно пробовать"

Но что с контрактом Самородова? Он действует до конца нынешнего года, а дальше, судя по всему, все в руках игрока. Вероятность трансфера этим летом невысока, поскольку "Актобе" по-прежнему не нацелен продавать Самородова.

При этом сам Максим очень мотивирован попробовать себя зарубежом и продлевать контракт с "Актобе" он не намерен. В целом, есть слухи, что игрок не удовлетворен отношением клуба к собственным воспитанникам, что является еще одной причиной для ухода. В общем, пока все выглядит так, что Самородов доигрывает заключительные полгода в Казахстане, а затем уезжает в РПЛ, либо в один из европейских клубов (менее вероятно).

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