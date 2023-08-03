Футболист сборной Казахстана заинтересовал клуб РПЛ

Нападающий сборной Казахстана по футболу и "Актобе" Максим Самородов может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщают Vesti.kz.
По информации "Спорт-Экспресс", 21-летним форвардом интересуется "Оренбург". При этом в услугах казахстанца также был заинтересован кипрский "Арис", но сам игрок хочет продолжить карьеру в клубе РПЛ.
Самородов является воспитанником "Актобе". В этом сезоне форвард провел 20 матчей, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.
Также в активе Самородова семь матчей и один гол в составе сборной Казахстана.
Загрузка матч-центра...
Реклама