В Казахстан может вернуться известный футболист из Африки

Ганский футболист Дэвид Мавутор может перейти в актауский "Каспий", сообщает Meta-ratings.kz.

30-летний полузащитник последний год выступал в чемпионате Малайзии за "Негери Сэмбилан".

В Казахстане универсальный игрок, способный также сыграть в обороне, известен по выступлениям за талдыкорганский "Жетысу" и карагандинский "Шахтер".

Несколько сезонов Мавутор отыграл в чемпионате Таджикистана, был кандидатом в национальную сборную этой страны.

Интересно, что африканский футболист успел поиграть в одной команде с казахстанцем Георгием Жуковым в польской "Висле".

Отметим, что "Каспий" финишировал на девятом месте в КПЛ-2022.