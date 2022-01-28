"В "Кайрате" он чуть время потерял". Эксперт - о просмотре Алипа в "Зените" и продаже Шушеначева

Известный казахстанский тренер Ваит Талгаев в интервью корреспонденту Vesti.kz порассуждал о перспективах игроков "Кайрата" - Нуралы Алипа и Артура Шушеначева. В частности, он рассказал, чего не хватает защитнику сборной Казахстана для игры в "Зените" и почему нападающий не должен сожалеть о несостоявшемся переходе в европейский клуб.

- Ваит Абдул-Хамидович, просмотр Алипа в "Зените" - как вы оцениваете эту историю и готов ли игрок к такому карьерному шагу?

- Он молодой игрок, который заслужил просмотр в хорошем клубе. Но, вероятно, его кто-то рекомендовал, Семак явно за ним не следил. Думаю, тут зависело от Аршавина, плюс добрые отношения между руководителями "Кайрата" и "Зенита".

Для Казахстана парень талантливый, но все идет в сравнении. Сейчас посмотрим как он пройдет сборы, какая будет конкуренция. "Зенит" уже подписал Арсена Адамова - хорошо знаю этого игрока, в "Урале" проявил себя, в сборную вызывался. Но тем не менее надеемся на Алипа, ведь даже тренировки в такой команде многое дают. Он уже чувствует, что уровень другой, для него это большой опыт, ничего страшного, если не возьмут сейчас, будет на заметке.

- Чтобы остаться в "Зените", каких качеств еще недостает Алипу?

- Может быть, скорости, резкости. Алипу было очень сложно, когда "Кайрат" играл в два центральных защитника в еврокубках. Но все приходит с опытом. Но в тройке центральных защитников он мог бы играть, это идеально для него.

- Также возникла информация о том, что "Кайрат" отказался от предложения польского "Шленска" по Артуру Шушеначеву. Это правильное решение клуба?

- Артура я знаю, в 2017 году увидел его первую тренировку и сразу же сказал, что это будет игрок высокого класса. Мы тогда еще договорились, что он придет на следующий день подписывать контракт с "Таразом", а следующим утром его уже не было, оказывается, его забрал "Кайрат".

Мне кажется, в "Кайрате" он чуть время потерял, в "Таразе" он бы начал раньше. Но сейчас играет, он нападающий штрафной, в прошлом году Бердыев плодотворно поработал с ним. В этом году Артур может стать явным игроком основного состава "Кайрата", тем более Бердыев видит в нем качества и хочет развить. В "Рубине" он когда-то так раскрыл нападающего Александра Бухарова. Так что пусть Шушеначев не расстраивается, для него еще год с Бердыевым будет полезным. Если еще прибавит, тогда уже можно подумать об уходе в зарубежный клуб.

- Шушеначева уже сейчас можно назвать сильнейшим казахстанским нападающим?

- Еще надо поработать. Среди местных форвардов - да, он выделяется, но у нас ведь проблема с этой позицией. Все зависит от Артура, но сейчас надо закрепиться в "Кайрате" и сборной Казахстана.