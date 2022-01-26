"Кайрату" предложили 300 тысяч евро за казахстанского нападающего

Клуб польской Экстракласы "Шленск" из Вроцлава вел переговоры с "Кайратом" о приобретении форварда сборной Казахстана Артура Шушеначева, сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Источник утверждает, что польский клуб в январе предложил за Шушеначева 150 тысяч евро. После отказа алматинцев "Шленск" удвоил сумму. Но и это предложение было отвергнуто.

Отмечается, что бронзовый призер КПЛ-2021 начнет переговоры относительно трансфера своего форварда с предложением от одного миллиона евро.

Сообщается, что "Шленск" отслеживает Шушеначева с лета прошлого года. Он рассматривается в качестве замены испанцу Эрику Эспозито. Впрочем, скромный бюджет польского клуба не позволяет увеличить сумму выкупа. Тем не менее летом стороны могут вернуться к переговорам.

Подчеркнем, что, по данным Transfermarkt, трансферная стоимость 23-летнего казахстанца составляет один миллион евро.

Напомним, в минувшем сезоне Шушеначев провел в КПЛ 19 матчей и забил 12 мячей. Это - второй результат в бомбардирской гонке после Марина Томасова из "Астаны". Хорват отличился 17 раз.