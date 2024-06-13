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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В федерации футбола отреагировали на трансфер Оразова

В федерации футбола отреагировали на трансфер Оразова
©КФФ

В казахстанской федерации футбола (КФФ) прокомментировали решение Рамазана Оразова переехать в чемпионат Дании, где отныне он будет защищать цвета "Силькеборга", передают Vesti.kz.

Оразов присоединится к новому клубу 1 июля.

"Наш Рамазан продолжит карьеру в чемпионате Дании.

Полузащитник сборной Казахстана стал игроком команды "Силькеборг".

Удачи, Рэм!", - говорится в сообщении КФФ в Instagram.

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В "Силькеборге" оценили игровые качества Оразова и рассказали, когда его приметили. С комментариями 26-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

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Метки:
КФФ Оразов Рамазан Казахстанцы за границей Дания Футбол КПЛ Актобе ФК

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