Полузащитник "Астаны" Станислав Басманов высказался о разгромной победе в матче 14-го тура КПЛ над "Аксу" (5:0), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В этом матче Басманов вышел на замену на 34-й минуте. На 77-й минуте полузащитник "Астаны" забил предпоследний гол во встрече.
"Нам нужна была эта победа. Мы были очень настроены и были готовы к игре после этого перерыва (на матчи сборных. - Прим. ред.). Нам нужно было выходить на первое место - наше законное место. И мы сделали это. Теперь главное удерживать эту позицию и никому ее не отдавать.
Думаю, мы контролировали игру и выполняли установки тренера. Все у нас получалось, где-то фартило - не без этого. Все выложились по полной. Очень рад. Все мы очень рады.
Болельщикам огромное спасибо. Каждый матч поддерживают нас, неважно где, на своем поле или в других городах Казахстана. Это нам очень помогает", - сказал Басманов.
"Астана" после этой победы возглавила турнирную таблицу.
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Астана
|13
|7
|3
|3
|28-12
|24
|2
|Каспий
|13
|7
|1
|5
|15-13
|22
|3
|Тараз
|13
|6
|3
|4
|17-12
|21
|4
|Тобол
|13
|6
|3
|4
|20-16
|21
|5
|Актобе
|12
|6
|2
|4
|13-14
|20
|6
|Атырау
|13
|5
|4
|4
|16-14
|19
|7
|Кайрат
|13
|5
|4
|4
|12-16
|19
|8
|Ордабасы
|12
|5
|2
|5
|17-14
|17
|9
|Шахтер
|12
|5
|1
|6
|17-16
|16
|10
|Кызыл-Жар
|13
|3
|6
|4
|14-16
|15
|11
|Аксу Ак
|11
|4
|1
|6
|10-15
|13
|12
|Туран
|11
|2
|6
|3
|7-10
|12
|13
|Акжайык
|12
|3
|3
|6
|5-11
|12
|14
|Махтаарал
|13
|2
|3
|8
|10-22
|9
Читайте Vesti.kz в@vestisport @vestikzsport
А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport