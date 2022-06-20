В "Астане" объяснили разгромную победу в КПЛ

©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 16:57

Полузащитник "Астаны" Станислав Басманов высказался о разгромной победе в матче 14-го тура КПЛ над "Аксу" (5:0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этом матче Басманов вышел на замену на 34-й минуте. На 77-й минуте полузащитник "Астаны" забил предпоследний гол во встрече.

"Нам нужна была эта победа. Мы были очень настроены и были готовы к игре после этого перерыва (на матчи сборных. - Прим. ред.). Нам нужно было выходить на первое место - наше законное место. И мы сделали это. Теперь главное удерживать эту позицию и никому ее не отдавать.

Думаю, мы контролировали игру и выполняли установки тренера. Все у нас получалось, где-то фартило - не без этого. Все выложились по полной. Очень рад. Все мы очень рады.

Болельщикам огромное спасибо. Каждый матч поддерживают нас, неважно где, на своем поле или в других городах Казахстана. Это нам очень помогает", - сказал Басманов.

"Астана" после этой победы возглавила турнирную таблицу.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 7 3 3 28-12 24
2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22
3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21
4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21
5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20
6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19
7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19
8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17
9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16
10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15
11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13
12 Туран 11 2 6 3 7-10 12
13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12
14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9

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Метки:
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Вчера 16:57
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