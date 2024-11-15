В "Актобе" решили судьбу футболиста сборной Казахстана
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Футбольный клуб "Актобе" объявил об уходе полузащитника сборной Казахстана Армана Кенесова, передают Vesti.kz.
Футбольный клуб "Актобе" объявил об уходе полузащитника сборной Казахстана Армана Кенесова, передают Vesti.kz.
Отмечается, что он покинул команду в связи с истечением срока контракта.
С 2022 года Кенесов сыграл за "Актобе" 81 раз во всех турнирах, в общей сложности забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.
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В карьере Кенесова также были кызылординский "Кайсар", павлодарский "Иртыш" и российский "СКА-Хабаровск". С 2023-го начал вызываться в главную сборную Казахстана, до этого привлекался к играм за национальные команды до 17, 19 и 21 года.
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