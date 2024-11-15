В "Актобе" решили судьбу футболиста сборной Казахстана

Футбольный клуб "Актобе" объявил об уходе полузащитника сборной Казахстана Армана Кенесова, передают Vesti.kz.

Отмечается, что он покинул команду в связи с истечением срока контракта.

С 2022 года Кенесов сыграл за "Актобе" 81 раз во всех турнирах, в общей сложности забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.

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В карьере Кенесова также были кызылординский "Кайсар", павлодарский "Иртыш" и российский "СКА-Хабаровск". С 2023-го начал вызываться в главную сборную Казахстана, до этого привлекался к играм за национальные команды до 17, 19 и 21 года.

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