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В "Актобе" решили судьбу футболиста сборной Казахстана

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В "Актобе" решили судьбу футболиста сборной Казахстана ©КФФ

Футбольный клуб "Актобе" объявил об уходе полузащитника сборной Казахстана Армана Кенесова, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Актобе" объявил об уходе полузащитника сборной Казахстана Армана Кенесова, передают Vesti.kz.

Отмечается, что он покинул команду в связи с истечением срока контракта. 

С 2022 года Кенесов сыграл за "Актобе" 81 раз во всех турнирах, в общей сложности забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.

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В карьере Кенесова также были кызылординский "Кайсар", павлодарский "Иртыш" и российский "СКА-Хабаровск". С 2023-го начал вызываться в главную сборную Казахстана, до этого привлекался к играм за национальные команды до 17, 19 и 21 года.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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