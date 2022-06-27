В "Актобе" произошли изменения

©ФК "Актобе"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 12:42

Казахстанец Ерлан Джамантаев покинул пост председателя правления футбольного клуба "Актобе", сообщает KazFootball.kz.

Отмечается, что об этом проинформировал главный тренер "красно-белых" Андрей Карпович.

Джамантаев находился на этом посту с 25 мая прошлого года.

Ожидается, что он перейдет на руководящую должность в Казахстанской федерации футбола.

Следующий матч в КПЛ "Актобе" проведет на выезде с "Шахтером" 2 июля.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 7 3 4 29-16 24
2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24
3 Актобе 13 7 2 4 17-15 23
4 Тараз 14 6 4 4 18-13 22
5 Каспий 14 7 1 6 15-15 22
6 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20
7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20
8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20
9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17
10 Туран 12 3 6 3 9-10 15
11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15
12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14
13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12
14 Махтаарал 14 2 4 8 11-23 10

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Метки:
КПЛ Актобе ФК Карпович Андрей

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