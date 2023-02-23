"В 18 лет я получал 10 тысяч долларов и начал бухать". Казахстанский футболист - о сломанной карьере

Бывший полузащитник молодежной сборной Казахстана, а ныне президент футбольного клуба SD Family Дидар Сыдыкбек рассказал, как развалилась его профессиональная карьера, сколько он зарабатывал в "Актобе" и почему вкладывает десятки миллионов тенге в медийный футбол.

"В 17 лет меня забрали в премьер-лигу, тогда меня приглашали все команды и в том числе "Актобе". Они спросили меня, чего я хочу. Я сказал: "Хорошие условия и 11-й номер". У легионера забрали 11-й номер, отдали мне. А контракт, ну ты представь, мне 18 лет наступает и там зарплата 10 тысяч долларов. Сейчас спрашивают, откуда у Дидара деньги, но родители на тот момент грамотно вкладывали, забирали все, что могло меня сбить с пути. Они покупали квартиры, машины, строили дома. Плюс у меня были хорошие премиальные, подъемные, я жил на них.

Но я хочу сказать молодым футболистам кто меня смотрит. Те деньги все равно испортили меня, я кайфовал, бухал, гулял. Если бы я был сосредоточен на футболе, этого бы не было. До 18 лет меня оберегал отец, а потом я уехал в другой город, стал чемпионом Казахстана, дальше перешел в "Ордабасы" и продолжил кайфовать, там я и сломался (получил тяжелую травму). Если бы не травма, я бы сто процентов играл в сборной Казахстана.

После футбола я пошел работать в госструктуру. Когда я пришел к руководителю, он сказал, что меня знает и возьмет сразу же, а потом я спросил, сколько зарплата, он ответил - 70 тысяч тенге. Я в том же кабинете начал плакать. Ну ты представь, я до этого в футболе получал полтора миллиона тенге", - отметил Сыдыкбек в интервью youtube-каналу EDAMS19.

Также Дидар раскрыл, сколько он вложил, чтобы его команда поучаствовала в МФЛ в Москве и каков был бюджет первого сезона медийной футбольной лиги в Казахстане:

"За две сезона в МФЛ я потратил от 100 до 120 миллионов тенге. Это большие деньги, но у нас в стране так принято: если за бугром себя не проявишь, тебя в Казахстане не признают. У меня перед глазами была картина, что мы в Москве возьмем МФЛ и нас тут встретят как героев. Кто-то говорит, что мы полгода просто так потратили, но в узких кругах меня признали за храбрость, сказали, что мы движемся в правильном направлении.

Что касается турнира, проведенного в Казахстане, я там ничего не заработал, наоборот, я вложил, чтобы люди посмотрели на известные медийные команды. Бюджет прошедшего турнира был 35-40 миллионов рублей. Я работал на авторитет, но во втором сезоне я уже скажу, что моя организация должна заработать.

Как объяснить, что я в списке Forbes среди казахстанцев до 30 лет? Я не люблю хвастаться своими деньгами. Я скромно одеваюсь, у меня нет ни одной брендовой вещи, только часы Rolex, но это подарок. Я все деньги вкладываю в команду. Какой у меня бизнес? Много коммерческих помещений, недвижимость, личный таксопарк, автобусы, частный дом, собственное поле. Но есть люди богаче, просто там посчитали капитал организации".

Фото: ФК SD Family