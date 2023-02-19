Сразу три казахстанских клуба провели товарищеские матчи на учебно-тренировочных сборах, передает корреспондент Vesti.kz.
Атакентский "Мактаарал" со счетом 1:0 обыграл российскую "Кубань". Автором единственного мяча стал Рамазан Каримов, отличившийся с пенальти. Казахстанский нападающий Алексей Щеткин начал игру за "Кубань" в стартовом составе и был заменен на 43-й минуте встречи.
Тем временем "Атырау" уступил украинскому "Колосу" со счетом 1:2. У казахстанцев отличился Евгений Козлов. Ничьей завершился матч карагандинского "Шахтера" с турецким "Эюпспором" (1:1). За "горняков" голом отметился Роман Муртазаев.
Напомним, что первый тур казахстанской премьер-лиги по футболу стартует 5 марта.