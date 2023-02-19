Успех "Мактаарала" и осечка "Атырау". Как прошли товарищеские матчи казахстанских клубов

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 13:38
©ФК "Мактаарал"

Сразу три казахстанских клуба провели товарищеские матчи на учебно-тренировочных сборах, передает корреспондент Vesti.kz.

Атакентский "Мактаарал" со счетом 1:0 обыграл российскую "Кубань". Автором единственного мяча стал Рамазан Каримов, отличившийся с пенальти. Казахстанский нападающий Алексей Щеткин начал игру за "Кубань" в стартовом составе и был заменен на 43-й минуте встречи.

Тем временем "Атырау" уступил украинскому "Колосу" со счетом 1:2. У казахстанцев отличился Евгений Козлов. Ничьей завершился матч карагандинского "Шахтера" с турецким "Эюпспором" (1:1). За "горняков" голом отметился Роман Муртазаев.

Напомним, что первый тур казахстанской премьер-лиги по футболу стартует 5 марта.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 26 16 5 5 65-24 53
2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52
3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47
4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42
5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38
6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36
7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32
8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31
9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31
10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30
11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29
12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28
13 Туран 26 6 10 10 25-35 28
14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Атырау ФК Мактаарал ФК Шахтер ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 19:01
КПЛ
"Тобол" завершил предсезонные сборы
Вчера , 16:41
КПЛ
Клуб КПЛ решил судьбу бразильского футболиста
Вчера , 13:38
КПЛ
Успех "Мактаарала" и осечка "Атырау". Как прошли товарищеские матчи казахстанских клубов
18 февраля, 19:53
КПЛ
Гол Сейдахмета принес "Кайрату" победу во втором матче за день
18 февраля, 18:59
КПЛ
Исламхан и гроза Мбаппе. Представлена сборная казахстанских футболистов без клуба
18 февраля, 17:15
КПЛ
Матч призера КПЛ со "Спартаком" завершился разгромом
18 февраля, 14:50
КПЛ
Гулжигит Алыкулов принес победу "Кайрату"
18 февраля, 12:22
КПЛ
Бабаян высказался о разгроме над клубом РПЛ и необходимости новых игроков
18 февраля, 11:05
КПЛ
Игрок европейской сборной присоединился к российскому клубу после ухода из КПЛ
18 февраля, 10:44
КПЛ
В "Шахтере" приняли решение по боснийскому футболисту
© 2008 - 2023 ТОО «EML»