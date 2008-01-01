Ушедший из "Кайрата" кандидат в сборную Казахстана получил два предложения от клубов КПЛ

Покинувший "Кайрат"
защитник Нурлан Даиров
в ближайшее время определится с новым клубом. На 25-летнего футболиста претендуют карагандинский "Шахтер"
и "Тараз"
, сообщает Meta-ratings.kz
.
Отмечается, что летом на него также выходил "Окжетпес", который в очередной раз планировал взять игрока в аренду.
Контракт с "Кайратом" у универсального защитника завершился. В прошлом году в составе "Окжетпеса" Даиров стал одним из лучших защитников лиги и привлек внимание тренерского штаба сборной Казахстана.
Даиров - воспитанник "Кайрата". В 2012 году начал выступать за дублирующий состав клуба. В премьер-лиге дебютировал в 2016-м, когда вышел на поле в игре против "Ордабасы". В минувшем чемпионате провел только две игры за "желто-черных", результативными действиями не отметился.