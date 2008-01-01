Ушедший из "Кайрата" кандидат в сборную Казахстана получил два предложения от клубов КПЛ

Летом на него выходила другая команда.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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9 декабря 16:08
Покинувший "Кайрат" защитник Нурлан Даиров в ближайшее время определится с новым клубом. На 25-летнего футболиста претендуют карагандинский "Шахтер" и "Тараз", сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что летом на него также выходил "Окжетпес", который в очередной раз планировал взять игрока в аренду.

Контракт с "Кайратом" у универсального защитника завершился. В прошлом году в составе "Окжетпеса" Даиров стал одним из лучших защитников лиги и привлек внимание тренерского штаба сборной Казахстана.

Даиров - воспитанник "Кайрата". В 2012 году начал выступать за дублирующий состав клуба. В премьер-лиге дебютировал в 2016-м, когда вышел на поле в игре против "Ордабасы". В минувшем чемпионате провел только две игры за "желто-черных", результативными действиями не отметился.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Шахтер ФК Тараз ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
1
9 декабря 16:08
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