Уроженец Мадрида будет отвечать за судей в КПЛ. Его рекомендовал Роберто Розетти

Хуан Фернандес Марин из Испании станет новой главой судейского корпуса. В ближайшие дни Казахстанская федерация футбола (КФФ) объявит о его назначении, сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Отмечается, что ему 63 года, он уроженец Мадрида, карьеру арбитра закончил в начале нулевых. Имеет довольно богатый международный опыт в качестве судьи, обслуживал матчи Лиги чемпионов, Кубка УЕФА, Кубка обладателей кубков, квалификационные матчи чемпионатов мира и Европы.

Его федерации рекомендовал работавший на ЧМ 2006 и 2010 годов итальянский рефери Роберто Розетти.

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