Уход Чеснокова и провал Жумаскалиева. Что происходит с "Тоболом"?

"Тобол" - одно из главных разочарований нового сезона чемпионата Казахстана. Корреспондент Vesti.kz убежден, что клуб принял несколько стратегически неверных решений.

"Тоболу" не стоило увольнять Чурчича

Летом 2024-го костанайцы поторопились с увольнением Милича Чурчича. Концептуально сербский специалист подходил команде и надо сказать у него было сразу несколько ачивок, которые должны были стать для него защитой. Чурчич выиграл с "Тоболом" два трофея - Кубок и Суперкубок Казахстана. Кроме того, команда показала хороший результат в еврокубках. Да, в определенные моменты "Тоболу" не хватало рациональности, играли наивно и делали акцент на атаку. Но все же, с точки зрения привлекательности, "Тобол" при Чурчиче был достаточно смотрибельной командой.

Показательно, что сейчас Чурчич строит довольно симпатичную команду в "Кызылжаре", которая тоже не стремится играть в оборонительном стиле.

Фактор Чеснокова сразу же сказался

Как мы и предполагали еще до начала сезона, "Тобол" точно почувствует отсутствие Ислама Чеснокова на себе. Вингер сборной Казахстана был безусловным игровым лидером команды. Он обеспечивал ей результат в плохие дни для коллектива и скрывал таким образом все недостатки.

Среди лидеров КПЛ ни одна команда не зависела так сильно от одного игрока, как "Тобол". Сейчас столь же индивидуально сильного футболиста в "Тоболе" нет, игрока такого класса и плана тяжело найти даже среди легионеров. В итоге, "Тобол" с трудом генерирует моменты и порой полагается исключительно на силовой футбол.

Жумаскалиев так и не определился с ролью

Нурбол Жумаскалиев абсолютная легенда "Тобола", но проблема заключается в том, что он так и не выбрал основное направление деятельности после завершения карьеры. Руководитель, спортивный директор, главный тренер или ассистент? Жумаскалиев был готов брать любую роль ради команды, но все же каждая из них была очень разной по своей специфике.

В чем основные тренерские принципы Жумаскалиева, в какой футбол он хочет играть и вообще интересна ли ему эта работа в полной степени? На эти вопросы сложно ответить однозначно, в том числе потому что сам Нурбол Жардемович достаточно закрытый и немногословный человек.

Опять же, довольно странно смотрелось, когда в штаб Жумаскалиева уже по ходу сезона пришел Мирослав Ромащенко. Это довольно опытный тренер, который ранее в своей карьере уже обозначал амбиции для самостоятельной работы и очевидно, что он приходил именно для этого в "Тобол". Почему Жумаскалиев не ушел сразу после этого и зачем он пытался продолжить этот путь с человеком, который пришел извне? Это еще один вопрос, который, наверное, уже выглядит риторическим.

