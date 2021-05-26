Ударная сила "Тобола" и забивной новичок "Кайрата". Какие форварды проявили себя в КПЛ-2021

В текущем сезоне OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу сразу несколько форвардов заявили о себе и стали лидерами своих команд. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тех, кто сумел выстрелить, в том числе и достаточно неожиданно.

Неманья Николич ("Тобол")

Сербский форвард "Тобола", несмотря на наличие одного из лучших бомбардиров предыдущего сезона Элгуджи Лобжанидзе, стал главной ударной силой костанайцев.

Грузинский легионер в чемпионате 2020 года феерил в "Кайсаре", забив семь мячей. "Тобол" взял Лобжанидзе с расчетом усилить атаку. Но он пока не столь результативен - два мяча в десяти играх.

На фоне Лобжанидзе лучшую эффективность показывает Николич, который забил шесть мячей в 11 матчах и является лучшим бомбардиром клуба.

Серб забил по одному мячу в ворота "Кайрата" (2:2) и "Кызыл-Жара" (2:0), а также оформлял дубли в играх с "Таразом" (3:0) и "Тураном" (5:0).

Любопытно посмотреть, будет ли Николич таким же результативным во второй части чемпионата.

Хосе Канте ("Кайрат")

"Кайрат" показывает в текущем сезоне весьма нестабильные результаты. Одним из светлых пятен команды сейчас является Хосе Канте. Нападающий сборной Гвинеи едва ли не в одиночку "тащит" команду.

На счету одного из новичков клуба шесть голов в 11 матчах. Он забивал в матчах с "Таразом" (2:2), "Тураном" (5:1), "Ордабасы" (3:0) и "Актобе" (4:2). Кроме того, на счету Канте дубль во встрече с "Тоболом" (2:2).

Пока Канте лучший в атаке клуба. И, безусловно, форвард алматинцев имеет все шансы для того, чтобы окончательно оформиться в качестве лидера команды.

Давид Караев ("Каспий")

Российский форвард "Каспия" сейчас является лучшим бомбардиром команды. Для Караева, который ранее выступал в различных дивизионах чемпионата России, нынешний сезон складывается весьма результативно - шесть голов в 13 матчах.

Россиянин отличился в матчах с "Тураном" (2:2), "Тоболом" (2:1), "Атырау" (1:2) и "Акжайыком" (3:0). Помимо этого, Караев отметился дублем в матче с "Шахтером" (3:0).

Безусловно, нападающий "Каспия" усилил клуб и нашел себя в Казахстане.

Николай Ковталюк ("Акжайык")

Украинский форвард "Акжайыка" впервые заявил о себе спустя девять туров после старта чемпионата, оформив хет-трик в матче с "Жетысу" (3:2). В 12-м туре Ковталюк забил два мяча в ворота "Турана" (2:0). Таким образом, он отметился пятью голами в 13 играх.

Три года назад в "Акжайыке" раскрыли другого украинского нападающего, Адеринсолу Эсеолу. Возможно, Ковталюк, выступавший до Казахстана на родине, а также в чемпионатах Словакии, Грузии и Южной Кореи, повторит путь своего земляка, который потом на полтора сезона "зажег" в "Кайрате".

Каролис Лаукжемис ("Кайсар")

"Кайсар" сейчас представляет из себя крайне разбалансированный и растренированный коллектив. Команда, набрав семь очков, идет на предпоследнем месте в чемпионате. Из всего состава кызылординцев выбивается литовский форвард Каролис Лаукжемис. В тринадцати матчах он забил пять мячей.

Фактурный легионер отличился в матчах с "Каспием" (2:1), "Атырау" (1:1), "Актобе" (1:1) и оформил дубль во встрече с "Ордабасы" (2:4).

Вероятно, что литовец может оказаться в более статусном клубе Казахстана и ничего удивительного в этом не будет.

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28 и 29 мая в чемпионате Казахстана состоится 14-й тур. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Фото: ФК "Тобол"© (1), ФК "Кайрат"© (2), ФК "Каспий"© (3), ФК "Акжайык"© (4),ФК "Кайсар"© (5)

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