Ударивший футболиста судья получил наказание от КФФ

Главный арбитр матча первого тура чемпионата Казахстана по футболу "Атырау" - "Шахтер" Арман Исмуратов, толкнувший полузащитника "нефтяников" Сабита Тастанбекова в подтрибунном помещении, отстранен от работы. Об этом сообщается на официальном сайте КФФ.

Напомним, скандал произошел после игры в Атырау 13-го марта. Сначала появилась информация, что в подтрибунном помещении Тастанбеков ударил главного арбитра встречи. Однако позже появилось видео инцидента, на котором было видно, что это Исмуратов ударил футболиста.

Ситуацию прокомментировал директор департамента судейства и инспектирования КФФ Сергей Кенетаев:

"Состоялось заседание судейского комитета Казахстанской федерации футбола, на котором был рассмотрен эпизод в подтрибунном помещении стадиона города Атырау, где проходил матч I тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана между командами "Атырау" и "Шахтер". Члены комитета получили все необходимые материалы по данному эпизоду. Было принято решение направить их в Судейский комитет ФИФА и УЕФА для оценки данного эпизода. До этого времени арбитр Арман Исмуратов будет отстранен от судейства".

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