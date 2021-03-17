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Ударивший футболиста судья получил наказание от КФФ

Скандал произошел в первом туре КПЛ.

Ударивший футболиста судья получил наказание от КФФ
Арман Исмуратов. Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Главный арбитр матча первого тура чемпионата Казахстана по футболу "Атырау" - "Шахтер" Арман Исмуратов, толкнувший полузащитника "нефтяников" Сабита Тастанбекова в подтрибунном помещении, отстранен от работы. Об этом сообщается на официальном сайте КФФ.

Напомним, скандал произошел после игры в Атырау 13-го марта. Сначала появилась информация, что в подтрибунном помещении Тастанбеков ударил главного арбитра встречи.  Однако позже появилось видео инцидента, на котором было видно, что это Исмуратов ударил футболиста.

Ситуацию прокомментировал директор департамента судейства и инспектирования КФФ Сергей Кенетаев: 

"Состоялось заседание судейского комитета Казахстанской федерации футбола, на котором был рассмотрен эпизод в подтрибунном помещении стадиона города Атырау, где проходил матч I тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана между командами "Атырау" и "Шахтер". Члены комитета получили все необходимые материалы по данному эпизоду. Было принято решение направить их в Судейский комитет ФИФА и УЕФА для оценки данного эпизода. До этого времени арбитр Арман Исмуратов будет отстранен от судейства".

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Метки:
КПЛ-2021 Шахтер ФК Атырау ФК КФФ

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