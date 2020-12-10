Удар ножницами, выстрел Томасова и шедевр капитана "Кайсара". Выбери лучший гол КПЛ-2020

В КПЛ-2020 было забито достаточно эффектных и красивых голов. Vesti.kz по итогам каждого тура проводили голосование среди читателей сайта, определив имена 22-х авторов мячей. Теперь предлагают выбрать лучший гол казахстанского чемпионата из представленных семи взятий ворот по этой ссылке.
Айдос Таттыбаев ("Шахтер")
Нападающий "Шахтера" в матче девятого тура против "Астаны" (1:1) сравнял счет, исполнив эффектный "парашют". Мяч Таттыбаева набрал 44 процента голосов в выборе лучшего гола тура.
Конрад Вжесиньски ("Кайрат")
Бывший полузащитник "Кайрата", который покинул клуб по завершении сезона, забил первый гол алматинцев в КПЛ. Поляк отличился в матче первого тура против "Тараза" (2:1), открыв счет. Это взятие ворот набрало 39,47 процента.
Аюб Бацуев ("Тараз")
Гол полузащитника "Тараза", забитый в 22-м туре "Кайрату", принес победу жамбылцам (1:0) и стал лучшим. За мяч Бацуева читатели Vesti.kz отдали 35 процентов голосов.
Марин Томасов ("Астана")
Полузащитник "Астаны" отличился в 21-м туре, забив мяч в ворота "Жетысу". Томасов сравнял счет ударом в касание. В итоге "Астана" выиграла со счетом 2:1. Гол Марина набрал 57 процентов.
Абат Аймбетов ("Кайрат")
"Кайрат" в матче второго круга против "Астаны", состоявшегося в рамках 16-го тура, одержал минимальную победу - 1:0. Единственное взятие ворот на счету Аймбетова. Форвард алматинского клуба набрал 70 процентов голосов.
Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар")
Удар форварда "Кайсара" ножницами через себя привел кызылординцев к победе над "Жетысу" (1:0) в пятом туре. Гол Лобжанидзе набрал 49 процентов голосов.
Асхат Тагыберген ("Кайсар")
Полузащитник "Кайсара" в седьмом туре принес своему клубу победу над "Тоболом" (2:1), пробив издалека в верхний угол. Гол Тагыбергена набрал 70 процентов голосов.
Напомним, "Кайрат" досрочно стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей впервые за 16 лет. "Тобол" взял "серебро", а "Астана" завоевала бронзовые медали. Четвертым представителем Казахстана в еврокубках станет "Шахтер". Карагандинский клуб выступит на международной арене впервые с 2014 года. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
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