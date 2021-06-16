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Участник исторической победы над "МЮ" и абсолютный рекордсмен. Топ-5 незабивных игроков КПЛ

Зато помогают командам в другом.

Участник исторической победы над "МЮ" и абсолютный рекордсмен. Топ-5 незабивных игроков КПЛ
Фото: ФК "Акжайык"©️
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Любой ребенок скажет, что самое главное в футболе - это забить гол. Но со временем юным фанатам, влюбленным в игру миллионов, становится понятно, что голы - это далеко не все. И не у каждого футболиста есть задача отличиться забитым мячом. В OLIMPBET-чемпионате Казахстана тоже есть такие исполнители, которые провели большое количество матчей в первенстве, но счет своим голам так и не открыли. Корреспондент Vesti.kz рассказал о топ-5 незабивных игроков премьер-лиги.

5. Даурен Кайраллиев ("Атырау")

29-летний воспитанник "нефтяников" в КПЛ провел уже 55 матчей, в общей сложности отыграв 4912 минут. Центральный полузащитник так и не забивал в рамках премьер-лиги, но отметился двумя ассистами.

4. Антонио Рукавина ("Астана")

Сербский ветеран столичных проводит последний сезон в профессиональной карьере. В "Астане" он выступает уже четвертый сезон. За это время он стал соавтором гола в ворота "Манчестер Юнайтед" (тот матч "Астана" выиграла) в групповом этапе Лиги Европы, а еще красиво забивал на сборах. Но в 57 матчах КПЛ голов у Антонио не было. Суммарно он провел на поле 5129 минут в играх премьер-лиги.

3. Руслан Хаиров ("Акжайык")

31-летний крайний защитник уральцев играет в КПЛ уже давно. За все время он провел 71 игру, суммарно отыграв 5879 минут. 

2. Михаил Бакаев ("Шахтер") 

33-летний опорный хавбек играл в КПЛ в составе двух клубов - "Кайрата" и "Шахтера". Суммарно он провел за обе команды 111 матчей в премьер-лиге, но голов так и не забил. На счету россиянина семь ассистов и 9931 сыгранная минута.

1. Максат Амирханов ("Тараз")

Равных в этом списке нет 29-летнему капитану жамбылцев. 153 матча в КПЛ, 13 395 сыгранных минут и ни одного гола. На его счету четыре результативных паса. 

Напомним, что лучшим бомбардиром в истории КПЛ является ивуариец Жерар Гоу, на счету которого 69 забитых мячей.

Фото: ФК "Атырау" (1), ФК "Астана" (2), ФК "Акжайык" (3), ФК "Шахтер" (4), ФК "Тараз" (5)©️

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Метки:
Футбол КПЛ-2021 Атырау ФК Астана ФК Акжайык ФК Шахтер ФК Кайрат ФК Тараз ФК

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