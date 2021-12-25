Участник еврокубков вернул экс-вратаря сборной Казахстана

"Кызыл-Жар" подпишет контракт со своим воспитанником Владимиром Логиновским, сообщает Meta-ratings.kz.

36-летний вратарь, недавно расторгнувший контракт с "Атырау", в "Кызыл-Жаре" должен заменить ушедшего в "Мактаарал" Алмата Бекбаева.

Логиновский покинул клуб из Петропавловска еще в 2010 году и с тех пор успел поиграть за "Жетысу", "Астану", "Тобол" и "Тараз". В его активе также два матча за сборную Казахстана.

В то же время "Кызыл-Жар" договорился о продлении соглашения с основным кипером команды Мирославом Лобанцевым, и Логиновский, прежде всего, рассматривается как сменщик россиянина. Тем не менее для него это хорошая возможность закрепиться в родной команде и в будущем перейти на определенную должность в системе клуба.

Напомним, по итогам сезона-2021 "Кызыл-Жар" занял четвертое место в турнирной таблице КПЛ и получил право выступить в еврокубках в следующем сезоне - он сыграет в Лиге конференций.