Участник еврокубков от Казахстана выступил с заявлением

Аргентинский футболист Пабло Подио продолжит карьеру в "Кызыл-Жаре". Об этом информирует пресс-служба петропавловского клуба.

"Ранее в СМИ появилась информация о том, что Подио покинул клуб. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности и Пабло остается в команде", - говорится в сообщении команды.

В минувшем чемпионате Казахстана он провел 26 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста. Также хавбек сыграл шесть встреч в Кубке страны и выполнил одну результативную передачу.

Ранее североказахстанцы объявили об уходе ряда футболистов.

Напомним, "Кызыл-Жар" занял четвертое место в КПЛ-2021 и выступит в еврокубках - в квалификации Лиги конференций.