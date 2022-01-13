Участник еврокубков от Казахстана выступил с заявлением

©ФК "Кызыл-Жар"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 15:09

Аргентинский футболист Пабло Подио продолжит карьеру в "Кызыл-Жаре". Об этом информирует пресс-служба петропавловского клуба.

"Ранее в СМИ появилась информация о том, что Подио покинул клуб. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности и Пабло остается в команде", - говорится в сообщении команды.

В минувшем чемпионате Казахстана он провел 26 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста. Также хавбек сыграл шесть встреч в Кубке страны и выполнил одну результативную передачу.

Ранее североказахстанцы объявили об уходе ряда футболистов. 

Напомним, "Кызыл-Жар" занял четвертое место в КПЛ-2021 и выступит в еврокубках - в квалификации Лиги конференций.

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Вчера 15:09
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