Участник еврокубков объявил о контракте с казахстанским вратарём

Костанайский "Тобол" официально сообщил о продлении соглашения с казахстанским голкипером Султаном Бусурмановым, передают Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба клуба, новый контракт с 29-летним вратарём рассчитан до конца 2026 года.

Бусурманов является воспитанником "Тобола" и на протяжении всей профессиональной карьеры выступает исключительно за костанайскую команду. В прошедшем сезоне он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, пропустил 13 мячей и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Вместе с "Тоболом" голкипер стал бронзовым призёром казахстанской премьер-лиги-2025 и выиграл Кубок Казахстана. Эти результаты позволили клубу завоевать путёвку в квалификацию Лиги конференций УЕФА.

Также Бусурманов имеет опыт выступлений за молодёжную сборную Казахстана (U21), в составе которой провёл один матч. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет 200 тысяч евро.

