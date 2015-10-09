Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 17:11
 

Участник еврокубков объявил о контракте с казахстанским вратарём

Костанайский "Тобол" официально сообщил о продлении соглашения с казахстанским голкипером Султаном Бусурмановым, передают Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба клуба, новый контракт с 29-летним вратарём рассчитан до конца 2026 года.

Бусурманов является воспитанником "Тобола" и на протяжении всей профессиональной карьеры выступает исключительно за костанайскую команду. В прошедшем сезоне он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, пропустил 13 мячей и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Вместе с "Тоболом" голкипер стал бронзовым призёром казахстанской премьер-лиги-2025 и выиграл Кубок Казахстана. Эти результаты позволили клубу завоевать путёвку в квалификацию Лиги конференций УЕФА.

Также Бусурманов имеет опыт выступлений за молодёжную сборную Казахстана (U21), в составе которой провёл один матч. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет 200 тысяч евро.


Асхат Тагыберген подписал контракт с участником еврокубков

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

