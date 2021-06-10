Участник еврокубков от КПЛ может подписать экс-футболиста сборной России

Он может сыграть как в защите, так и в опорной зоне.

Руслан Камболов. Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:47

Главный тренер карагандинского "Шахтера" Магомед Адиев планирует пригласить в команду известного российского футболиста Руслана Камболова. Об этом сообщает Meta-ratings.kz

31-летний Камболов является воспитанником московского "Локомотива". В России футболист играл за "Локомотив", "Нефтехимик", "Нижний Новгород" и "Рубин". 

Последние несколько сезонов защищал цвета "Краснодара". В составе сборной России сыграл шесть матчей в период 2015-2018 годов.

Ранее отмечалось об интересе "горняков" к форварду сборной Венесуэлы Андресу Понсе. 

Напомним, что "Шахтер" предыдущий сезон в КПЛ завершил на четвертом месте и завоевал путевку во второй квалификационный раунд Лиги конференций - новый турнир УЕФА.

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