Участник еврокубков от Казахстана объявил о трансфере нового футболиста

Футбольный клуб "Шахтер" заключил соглашение с македонским защитником Давидом Атанаскоски. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

О деталях контракта не уточняется, хотя, по данным Transfermarkt, он рассчитан до конца 2022 года.

Атанаскоски родился 21 октября 1996 года в городе Скопье, Македония. Основная позиция - левый защитник. Ранее выступал исключительно на родине: за "Тетекс", "Хоризонт", "Академию Пандев" и "Македонию Горче Петров".

Напомним, что сезон 2020 года "Шахтер" завершил на четвертом месте и завоевал путевку в Лигу конференций - новый турнир УЕФА.

КПЛ-2021 "горняки" начали с победы над "Атырау" (1:0).