Бразильский нападающий Лукас Кардозо и российский полузащитник Евгений Козлов стали футболистами "Кызыл-Жара". Об этом сообщает пресс-служба петропавловского клуба.

Кардозо на родине выступал за "Итумбиару", "Насьональ ПР", "Тагуатингу" и "Рио Бранко". В 2016 году перешел в северомакедонский "Пелистер". Последние четыре года играл за албанские клубы "Бесу" и "Партизани". В 62 матчах забил девять голов. Является чемпионом Албании и обладателем Кубка Северной Македонии.

Козлов является воспитанником санкт-петербургского "Зенита". Играл на родине за "Витязь", "Волгу", "Динамо-СПб", а также финский "Лахти", белорусский "Шахтер-Солигорск", латвийские "Спартак Юрмала" и "Вентспилс". В составе "спартаковцев" становился чемпионом Латвии в 2016 и 2017 годах. Последним его клубом был "Акжайык", за который он в 21 матче забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, "Кызыл-Жар" занял четвертое место в КПЛ-2021 и выступит в еврокубках - в квалификации Лиги конференций.