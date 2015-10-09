Участник еврокубка из Казахстана объявил решение по легионеру за 147 миллионов

Белорусский атакующий хавбек Николай Сигневич официально завершил выступления за костанайский "Тобол". О расставании с 33-летним футболистом сообщила пресс-служба клуба, передают Vesti.kz.

В сезоне-2025 Сигневич принял участие в 17 матчах казахстанской премьер-лиги (КПЛ), отметившись восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 250 тысяч евро, что эквивалентно более чем 147 миллионам тенге.

Ранее Сигневич успешно выступал за другой клуб КПЛ. В начале 2024 года он пополнил состав "Атырау". В сезоне-2024 белорус провёл за "нефтяников" 24 матча, в которых отметился десятью забитыми мячами. Этот показатель позволил ему разделить звание лучшего бомбардира чемпионата Казахстана с Жоао Пауло из "Кайрата" и Исламом Чесноковым из "Тобола".

Напомним, по итогам минувшего сезона "Тобол" завоевал Кубок Казахстана и финишировал третьим в чемпионате страны. Эти результаты обеспечили костанайскому клубу путёвку в квалификацию Лиги конференций УЕФА.

