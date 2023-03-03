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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Участник ЧМ и экс-игрок сборной Бразилии. ТОП-7 трансферов февраля в казахстанском футболе

Участник ЧМ и экс-игрок сборной Бразилии. ТОП-7 трансферов февраля в казахстанском футболе
©ФК "Торонто"

Перед стартом чемпионата Казахстана большинство клубов активизировались на трансферном рынке и оформили несколько интересных сделок. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о ярких бразильцах в "Кызыл-Жаре" и "Ордабасы", а также о возвращении в КПЛ бывшей звезды "Астаны". 

Ауро Жуниор, правый защитник, "Ордабасы", 1 миллион евро*

Очередное мощнейшее усиление подъехало в Шымкент прямиком из легендарного бразильского "Сантоса". В 2015 году Ауро Жуниор котировался даже на уровне молодежной сборной Бразилии U-20 (сыграл три матча). Позже правый латераль отправился в МЛС, где сыграл больше 100 матчей за "Торонто". В 2022 году Ауро уже выступал за "Сантос", где отыграл всего восемь матчей из 38 в бразильской Серии А. Фактор потери места в составе и, вероятно, финансовые условия катапультировали Ауро в "Ордабасы", где теперь уж точно собралась команда с абсолютно чемпионским потенциалом. 

Витор Пернабуко, вингер, "Кызыл-Жар", 500 тысяч евро 

Не самый заметный, но, возможно, один из самых эффективных трансферов будущего сезона. "Кызыл-Жар" значительно обновил атаку, и Пернабуко обещает стать самым зрелищным игроком в этой линии. Показательно, что последние три сезона бразилец выступал в стремительно прогрессирующих клубах Европы - молдавском "Шерифе" и норвежском "Буде". Прошлой осенью Пернабуко провел всю еврокампанию за "Шериф", включая два матча против "Манчестер Юнайтед". Проходы со смещением в центр и удары по дуге - одна из фирменных фишек Пернабуко, которая напоминает манеру игры Арьена Роббена. 

Фабьен Урега, вингер, "Астана", 450 тысяч евро 

Уроженец Парижа, призванный заменить Педро Эуженио, уже принес пользу "Астане". Он заработал решающий пенальти в игре за Суперкубок Казахстана и в целом был активен. 

У Фабьена есть еврокубковый опыт, плюс он взял все внутренние титулы с "Жальгирисом", поэтому пока его трансфер выглядит логичным и качественным. В целом на примере другого француза Уго Видемона (также пришедшего из "Жальгириса") мы видим, что игроки с подобным бэкграундом и школой хорошо адаптируются в КПЛ. 

Офри Арад, защитник, "Кайрат", 350 тысяч евро 

В "Кайрате" очень позитивно воспринимают этот переход и считают приезд Арада удачей. Да, этот оптимизм прежде всего завязан на условиях сделки, ведь клуб взял в аренду относительно молодого (24 года) игрока уровня сборной Израиля и платит лишь часть его зарплаты (остальное покрывает правообладатель - "Маккаби Хайфа"). Арад станет заменой Маки Баньяку и должен сформировать в "Кайрате" солидную пару центрбеков вместе с Виктором Васиным. 

Замена воспитаннику "Барселоны" и огромная зарплата. "Кайрат" подписал новичка с опытом игры в Лиге чемпионов

Андрия Филиппович, нападающий, "Актобе", 500 тысяч евро 

Между заявлениями "Актобе" никогда не увидит меня в своих рядах" и "Счастлив быть частью этого большого клуба" прошло около двух месяцев - так Андрия Филиппович резко изменил свое мнение о переходе в стан вице-чемпионом Казахстана. 

В итоге трансфер, которого ждали еще прошлым летом, состоялся лишь этой зимой, но очевидно, что для "Актобе" это усиление как минимум на уровне КПЛ, поскольку в 2022 году хорват показал отличную статистику в играх за "Атырау". 

Зажигал в "Атырау" и хотел уйти из КПЛ. "Актобе" подписал новичка, заявившего, что он никогда туда не перейдет

Радосав Петрович, опорный полузащитник, "Ордабасы", 200 тысяч евро

"Партизан", "Динамо Киев", "Спортинг", 44 матча в сборной Сербии, 37 матчей в еврокубках, участие на чемпионате мира-2010 - все это часть биографии еще одного большого (во всех смыслах) новичка "Ордабасы". 

Петрович - узкопрофильный игрок, опорник, нацеленный на разрушение, но его опыт действительно впечатляет и может помочь "Ордабасы" в борьбе за титул. 

Джуниор Кабананга, нападающий, "Мактаарал", 150 тысяч евро 

Главный камбэк среди иностранцев в КПЛ. Кабананга пережил пик карьеры в "Астане", а затем пытался капитализировать свой успех на Ближнем Востоке и Китае. Но глобально Джуниор переживает явный спад, что свойственно для африканцев в таком возрасте (форварду 33 года). 

Но само имя Кабананги, конечно, подогревает интерес к скромному "Мактааралу", и любопытно, чем завершится этот союз - провалом или реинкарнацией некогда лучшего нападающего чемпионата Казахстана. 

Камбэк африканской звезды и помощь "Ордабасы". Кто сотворит сенсацию в новом сезоне КПЛ

*указана рыночная цена игрока по данным transfermarkt

Фото: ФК "Астана"©, ФК "Кайрат"©, ФК "Шериф"©, ФК "Сантос"©, ФК "Ордабасы"©

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Метки:
Ордабасы ФК Астана ФК КПЛ Кызыл-Жар СК Актобе ФК Кайрат ФК Мактаарал ФК

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