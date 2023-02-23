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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Камбэк африканской звезды и помощь "Ордабасы". Кто сотворит сенсацию в новом сезоне КПЛ

Камбэк африканской звезды и помощь "Ордабасы". Кто сотворит сенсацию в новом сезоне КПЛ
©ФК "Астана"

Старт чемпионата Казахстана по футболу все ближе, и помимо лидеров в зимнее трансферное окно нас удивлял скромный клуб "Мактаарал". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как там вернули Джуниора Кабанангу, кого подобрали из разбогатевшего "Ордабасы", и смогут ли там раскрыться молодые казахстанцы. 

Селекцию "Мактаарала" нельзя назвать точечной и выстроенной на годы вперед, скорее она работала хаотично и в рамках рынка, но из итогового подбора игроков Константин Горовенко вполне способен собрать в хорошем смысле банду - команду в некоторой степени составленную из отверженных или находящихся в стагнации. 

В обороне "Мактаарал" скорее рассчитывает на опыт. Вратарь Арам Айрапетян, плюс защитники Нурлан Даиров, Руслан Юденков, Драман Коне и Чарлестон придают команде надежности. В то же время конкуренцию им готовы составить молодые Жалгас Жаксылыков, Сагадат Турсынбай, Никита Шершнев и Адильхан Добай. Кстати, последние трое пришли из "Ордабасы" и это лишь подтверждает почти братскую связь между южными клубами. Для "Ордабасы" это не только возможность помочь соседу, но и посмотреть, как их активы развиваются в другой среде. 

В центре полузащиты у Горовенко есть выбор в лице ивуарийца Секу Думбия, кыргызстанца Одилжона Абдурахмонова и очередного игрока из "Ордабасы" Виктора Браги. Кроме того, подписан Абзал Таубай, но слухи говорят о том, что он может покинуть клуб так и не сыграв за него в официальном матче. 

За голы в "Мактаарале" будет отвечать целая группа игроков. Сначала поговорим о легионерах. Колумбиец Хуан Сандоваль - интригующий и нетипичный трансфер. 21-летний вингер приехал из второго дивизиона чемпионата Литвы, это недорогой игрок, риски минимальны, поэтому в данном случае интересно посмотреть, раскроется ли южноамериканец в суровых условиях Казахстана. 

А вот Джуниор Кабананга один из тех, кто уже прекрасно знаком с КПЛ и по сути именно здесь он вышел на пик карьеры. Если пусть и частично реанимировать карьеру вышло у Жерара Гоу и Роджера Каньяса, то почему не должно получится у лучшего бомбардира Кубка Африки-2017? 

Но помимо иностранцев, у "Мактаарала" хороший подбор атакующих казахстанских игроков. Молодые Алияр Мухамед и Рамазан Каримов, а также чуть более опытный Токтар Жангылышбай не лишены голевого чутья и способны заявить о себе даже на уровне сборной Казахстана. 

Да, "Мактааралу" явно не хватает монолитности и системности во всем, но в игровом плане именно команду Горовенко выделяли многие тренеры на зимних сборах. Яркие легионеры, целая колода молодых казахстанцев, прогрессирующий тренер - все эти факторы позволяют говорить о том, что "Мактаарал" точно не собирается быть скучным аутсайдером и готов зажечь в КПЛ. 

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Метки:
Мактаарал ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ

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