"У нас нет сомнений в Устименко". Кекер - о трансферах, Кубке Казахстана и лимите на легионеров

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 19:30
©Vesti.kz/Алихан Сариев

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер рассказал о состоянии команды перед стартом сезона, выборе основного вратаря и усилении, сообщает корреспондент Vesti.kz

- Кирилл Сергеевич, в связи с нынешним составом "Кайрата" многие не воспринимают команду как претендентов на медали. Это вас мотивирует? 

- Это не наше мнение. Каждый год перед нами стоят максимальные задачи. Давление всегда присутствует. Мотивация тоже есть, и мы хотим выигрывать каждый матч. 

- "Кайрат" - самая молодая команда нового сезона, если брать средний возраст. В этом больше плюсов или минусов? 

- Мы молодая и амбициозная команда. Да, может, где-то не хватает опыта, но у нас есть разные игроки - молодые, ребята среднего возраста как Арад или Шушеначев, а также футболисты постарше - Васин и Жоао Пауло. Так или иначе, то, что мы являемся самой молодой командой КПЛ, для меня в этом, скорее, преимущество.

- Игра Устименко в Ташкенте выглядела неубедительно. У вас есть сомнения относительно первого номера или все по-прежнему и Данил начнет сезон основным вратарем? 

- У нас нет сомнений во всех игроках, включая трех вратарей. Данил - вратарь национальной сборной, он по прежнему первый номер, у нас нет в нем сомнений. 

- Если бы перед вами стоял выбор: победа в Кубке Казахстана или место в тройке чемпионата, что бы вы предпочли? 

- Наша первая задача - вернуть клуб в еврокубки. Мы хотели бы обе задачи выполнить, но если выбирать одну, то, скорее, Кубок, ведь это трофей. Как отношусь к возвращению традиционного формата Кубка? Это, конечно, более короткий путь до трофея, но если говорить о развитии молодых игроков, групповая стадия помогала им в этом плане, для нас это особенно важно, чтобы молодые игроки получали больше игрового времени. 

- Как вы относитесь к будущим изменениям в лиге по части сокращения количества участников, а также в плане изменения лимита на легионеров? 

- Скажу так, для меня 26 игр - это мало, в Европе играют 60-70 игр. В моем понимании должно быть намного больше матчей, чтобы игроки прогрессировали.

Если говорить о легионерах, для нас неприемлемо, если в команде будет 12 иностранцев. К тому же мы предпочитаем молодых иностранных игроков, как Арад и Сергеев.  

Стартовый матч в КПЛ-2023 "Кайрат" проведет в Алматы 5 марта против "Атырау". В прошлом году алматинцы финишировали на четвертом месте.

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ

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